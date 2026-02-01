Petardo in Cremonese-Inter: sconfitta a tavolino?

Al 49′ della ripresa di Cremonese-Inter, l’arbitro Davide Massa è stato costretto ad interrompere il gioco a causa di un petardo piovuto in campo nei pressi di Audero da parte del settore occupato dalla tifoseria nerazzurra. Il portiere, rimasto a terra per qualche secondo, ha riportato qualche graffio, ma per fortuna è stato in grado di proseguire la sua partita.

In molti si sono chiesti dunque cosa potrebbe rischiare l’Inter per quanto avvenuto sul campo della Cremonese. Una risposta è arrivata su Dazn da Luca Marelli, il quale ha illustrato quelle che potrebbero essere le sanzioni nei confronti del club nerazzurro da parte del giudice sportivo nei prossimi giorni.

Queste le parole dell’ex arbitro: “In questo caso farà fede il rapporto dell’arbitro, che ha solo sentito esplodere il petardo, così come il rapporto degli ispettori di campo. Ci sarà sicuramente quantomeno una multa, quello che si rischia è la chiusura di qualche settore dell’Inter e magari anche qualche sanzione per le prossime trasferte. Questa è materia per il giudice sportivo, bisogna aspettare i prossimi giorni per le sanzioni che sicuramente arriveranno”.