Atletico Madrid-Inter, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Al Civitas Metropolitano i nerazzurri inseguono i quarti di finale dopo il vantaggio di 1-0 maturato all’andata a San Siro. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Atletico Madrid-Inter!

CRONACA MINUTO PER MINUTO DI ATLETICO MADRID-INTER

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

45+1′ | FINISCE IL PRIMO TEMPO

1-1 il risultato parziale, gol di Dimarco e Griezmann.

43′ | Pavard monumentale a salvare un tiro di Griezmann a botta sicura dal cuore dell’area.

41′ | Ammonito Hermoso per un fallo su Barella.

35′ | PAREGGIA GRIEZMANN

Cross dalla destra respinto da De Vrij, Koke dal limite dell’area la rimette in mezzo e Griezmann approfitta di due rimpalli favorevoli per battere Sommer.

33′ | DIMARCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Costruzione perfetta dell’Inter che permette a Bastoni di andare in profondità per Barella. Nicolò entra in area dalla sinistra, serve Dimarco che arrivava a rimorchio verso il centro, destro di prima e golllll!

25′ | Cross dalla sinistra di Hermoso per l’incornata di Morata, bravo Sommer a bloccare.

17′ | Destro da lontanissimo di Lautaro che sbatte sulla schiena di Witsel e rischia di beffare Oblak, che però para in due tempi.

13′ | Ripartenza pericolosissima per Dumfries che calcia due volte ma Oblak risponde sempre presente.

5′ | Grande azione sulla sinistra di Samuel Lino che evita in un colpo solo Pavard e de Vrij e calcia, Sommer rapido a respingere.

1′ | Fischia l’arbitro Marciniak, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATLETICO MADRID-INTER

ATLETICO MADRID (3-5-2): 13 Oblak; 20 Witsel, 15 Savic, 22 Hermoso; 16 Molina, 14 Llorente, 6 Koke, 5 De Paul, 12 Lino; 19 Morata, 7 Griezmann.

A disposizione: 1 Moldovan, 31 Antonio Gomis, 3 Azpilicueta, 4 Gabriel, 8 Saul, 9 Depay, 10 Correa, 17 Riquelme, 18 Vermeeren, 23 Reinildo, 24 Barrios.

Allenatore: Diego Pablo Simeone.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Szymon Marciniak (POL).

Assistenti: Listkiewicz, Kupsik (POL).

Quarto ufficiale: Raczkowski (POL).

VAR: Kwiatkowski (POL).

Assistente VAR: Frankowski (POL).

Diffidati: Asllani, Frattesi, Lautaro, Mkhitaryan (I); Lino, Morata, Savic (A).

Squalificati: –