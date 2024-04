Inter-Cagliari, gara valida per la 32a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi cercano una vittoria importante per avvicinare a un passo il 20° Scudetto. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Cagliari!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-CAGLIARI

28′ | Già un primo cambio per il Cagliari: fuori Jankto, dentro Prati.

27′ | Gol meraviglioso di Barella di testa annullato per fuorigioco.

26′ | Grande uscita palla a terra del Cagliari che arriva fino a pescare Shomurodov solo in area, il tiro però è troppo debole e Sommer blocca.

13′ | THURAM TORNA A SEGNAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Gran movimento in profondità di Sanchez premiato da Darmian, cross teso per Tikus, taglio perfetto e in corsa appoggia a porta vuota!

11′ | Tiro a giro di Luvumbo che sfiora il palo alla destra di un Sommer immobile.

5′ | Gran destro al volo di Barella sugli sviluppi di un calcio d’angolo, respinge Scuffet.

1′ | Fischia l’arbitro Fourneau, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-CAGLIARI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 70 Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): 22 Scuffet; 17 Hatzidiakos, 26 Mina, 33 Obert; 99 Di Pardo, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 27 Augello; 21 Jankto, 77 Luvumbo; 61 Shomurodov.

A disposizione: 1 Radunovic, 18 Aresti, 4 Dossena, 9 Lapadula, 10 Viola, 16 Prati, 23 Wieteska, 28 Zappa, 34 Mutandwa, 37 Azzi, 70 Gaetano.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: FRANCESCO FOURNEAU.

Assistenti: Palermo, Garzelli.

Quarto ufficiale: Camplone.

VAR: Di Bello.

Assistente VAR: Valeri.

Squalificati: Lautaro, Pavard (I); Deiola, Nandez (C).

Diffidati: Mkhitaryan (I); Dossena, Luvumbo, Pavoletti (C).