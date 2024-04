L’Inter affronta una gara decisiva nella conquista dello Scudetto. A San Siro arriva il Cagliari, nella 32a giornata di Serie A, alla ricerca di punti salvezza. In caso di vittoria, ai nerazzurri basterà anche solo un pareggio nel Derby, per vincere matematicamente il campionato.

Segui la gara con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Luvumbo prova a impensierirlo in un paio di circostanze.

BISSECK 6.5 – Solita personalità e voglia di fare, ma ormai non è più una novità.

ACERBI 6 – Il Cagliari non ha grande struttura fisica davanti e lavora molto in sostegno di Bastoni contro Luvumbo.

BASTONI 6 – L’uno contro uno con Luvumbo è di difficile gestione nei primi minuti.

DARMIAN 6.5 – Legge bene l’inserimento di Sanchez sul gol.

BARELLA 6.5 – Contro il suo Cagliari, con la fascia al braccio, non può essere una partita come le altre. E infatti approccia la gara con l’intensità delle grandi serate. Trova anche un gol splendido di testa, ma purtroppo parte in fuorigioco.

CALHANOGLU 6 – Prende subito il controllo del centrocampo, ma è importante anche in fase di non possesso per gestire le transizioni del Cagliari.

MKHITARYAN 6 – Meno vivace rispetto ad altre uscite.

DIMARCO 6 – Il suo piede mancino è sempre una risorsa importante in fase offensiva, ma la presenza di Luvumbo richiede il contributo anche senza palla.

SANCHEZ 7 – Inizio molto attivo, con tanti movimenti per farsi vedere dai compagni. Da uno di questi nasce l’assist per Thuram.

THURAM 7 – C’era bisogno di un suo segnale di risveglio e arriva immediato: gol alla prima occasione. Poi prova a restituire il favore a Sanchez con una bella iniziativa individuale.

INZAGHI 7 – Approccio subito di buon livello e gol che mette in discesa la gara nel primo quarto d’ora.