Sassuolo-Inter, gara valida per la 35a giornata di Serie A. Al Mapei Stadium, gli uomini di Simone Inzaghi cercano una vittoria nella prima gara lontano da San Siro dopo la vittoria del 20° Scudetto. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Sassuolo-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI SASSUOLO-INTER

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+4′ | FINISCE QUI.

1-0 il risultato finale, gol di Laurienté.

90′ | Ammonito Boloca per un fallo su Buchanan.

89′ | Ammonito Pavard per un fallo su Racic.

85′ | Doppio cambio Sassuolo: fuori Toljan e Matheus Henrique, dentro Missori e Racic.

81′ | Ottimo scambio tra Barella e Cuadrado, cross teso del colombiano per Arnautovic il cui tiro a botta sicura viene murato in extremis.

74′ | Ultimo cambio Inter: fuori Asllani, dentro Klaassen.

70′ | Altro cambio Sassuolo: fuori Lipani, dentro Obiang.

69′ | Altro doppio cambio Inter: fuori Bastoni e Frattesi, dentro Buchanan e Barella.

60′ | Doppio cambio Inter: fuori Dumfries e Mkhitaryan, dentro Cuadrado e Arnautovic.

59′ | Primo cambio Sassuolo: fuori Thorstvedt, dentro Boloca.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+3′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-0 il risultato parziale, gol di Laurienté.

45+1′ | Gol di Lautaro annullato dal VAR per fuorigioco.

35′ | Ci prova anche Lautaro da fuori area, conclusione altissima.

27′ | Sanchez calcia forte dal limite dell’area, Consigli para.

26′ | Gran filtrante di Asllani per Dumfries che taglia, arriva a tu per tu con Consigli ma calcia incredibilmente sul fondo.

20′ | GOL DI LAURIENTE’

Errore inaccettabile di Dumfries che si fa soffiare il pallone da Doig sulla linea di fondo, palla a rimorchio per Laurienté che di prima calcia forte sotto la traversa battendo Audero.

17′ | Fiammata dell’Inter con un cross perfetto di Dumfries per Lautaro che si lancia in scivolata ma calcia sull’esterno della rete.

15′ | Destro secco dal limite dell’area di Lipani, Audero risponde presente.

14′ | Batti e ribatti in area di rigore, spunta Thorstvedt che calcia ma la palla esce a lato.

1′ | Fischia l’arbitro Marchetti, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (5-3-2): 47 Consigli; 22 Toljan, 5 Erlic, 19 Kumbulla, 13 Ferrari, 43 Doig; 7 Henrique, 35 Lipani, 42 Thorstvedt; 45 Laurienté, 9 Pinamonti.

A disposizione: 25 Pegolo, 28 Cragno, 2 Missori, 3 Pedersen, 6 Racic, 8 Mulattieri, 11 Bajrami, 14 Obiang, 15 Ceide, 21 Viti, 23 Volpato, 24 Boloca.

Allenatore: Davide Ballardini.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 70 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.



Arbitro: MATTEO MARCHETTI.

Assistenti: Galetto – Fontemurato.

Quarto ufficiale: Perenzoni.

VAR: Paolo Valeri.

Assistente VAR: Serra.