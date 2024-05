L’Inter cade per la seconda volta in Serie A, ancora una volta contro il Sassuolo, come all’andata. Nella 35a giornata di Serie A, vincono i neroverdi con la rete di Laurienté, imbeccato da Doig, dopo un brutto errore di Dumfries, che si è fatto soffiare il pallone con troppa facilità.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

AUDERO 6 – Ottimo intervento su Lipani. Non può nulla sulla conclusione di Laurienté e incassa il primo gol del suo campionato di Serie A. Poi non deve compiere altri interventi complicati.

PAVARD 5 – Partecipa alla manovra, ma si sgancia poco in avanti. Prova ad aumentare leggermente il suo raggio d’azione nel secondo tempo, ma la presenza di Dumfries prima e di Cuadrado poi, tendono a tenerlo un po’ bloccato. Nel finale si innervosisce e commette troppi, troppi falli.

DE VRIJ 6 – Tra i più i concentratI in casa nerazzurra fin dal fischio iniziale, compie tante buone chiusure. alcune buone chiusure. Nel secondo tempo il Sassuolo attacca pochissimo e può occuparsi principalmente di partecipare alla manovra.

BASTONI 5.5 – Si propone subito in avanti e mette un paio di cross pericolosi. Poi, però, la sua gara cala di intensità e nel secondo tempo è poco dinamico e lucido. Dal 70′ BUCHANAN 6 – Prova a dare un po’ di brio sulla fascia sinistra.

DUMFRIES 4.5 – Si fa beffare da Doig sul gol, andando a chiudere un pallone con troppa leggerezza. Poi si divora una ghiottissima occasione per riscattarsi. In generale, si rende autore di una prestazione troppo svagata. Dal 60′ CUADRADO 6.5 – Rianima la fascia destra, cercando spesso l’uno contro uno.

FRATTESI 5 – Prima frazione di gara a metà del guado in entrambe le fasi di gioco, senza mai trovare la posizione e i tempi giusti. Anche meno nella ripresa, con pochissimi inserimenti interessanti e tanto vagare a vuto. Dal 70′ BARELLA 5.5 – Prova ad alzare il ritmo del centrocampo, ma con poca lucidità.

ASLLANI 6.5 – Prova a prendere subito il controllo del centrocampo. Serve un pallone geniale a Dumfries, che spreca. Le sue verticalizzazioni improvvise, sono l’arma principale dell’Inter per trovare un buco nella difesa del Sassuolo. Dal 74′ KLAASSEN s.v. – Entra con voglia.

MKHITARYAN 5 – Tanto movimento senza palla come da consuetudine, ma senza i suoi soliti compagni di reparto non trova sempre le giuste rotazioni e finisce per toccare pochissimi palloni realmente importanti. Dal 60′ ARNAUTOVIC 5 – Incide pochissimo.

CARLOS AUGUSTO 5 – L’Inter non trova mai spazio dalla sua parte e tende a rimanere troppo in ombra. Anche quando trova il tempo giusto dell’inserimento risulta decisamente troppo timido.

SANCHEZ 5.5 – Prova a muoversi tanto già dai primi minuti. Si accende alla mezz’ora con una bella conclusione improvvisa, respinta da Consigli. Alza i giri del motore, dando sempre una soluzione utile ai compagni, ma combina poco.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Ci prova in spaccata al 17′, ma colpisce la parte sbagliata della rete da buona posizione. Poi trova il gol, ma è in fuorigioco. Cerca di dialogare tanto con i compagni, abbandonando spesso il centro dell’area, ma ha poca fortuna

INZAGHI 5 – Avvio un po’ troppo sonnecchiante, con un Sassuolo coraggioso e in grado di mettere buona pressione. La reazione però c’è, anche se non porta al pari. Nella ripresa la sua squadra tende a sbattere con costanza contro il muro neroverde, senza trovare mai un guizzo.