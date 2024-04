Udinese-Inter, gara valida per la 31a giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium, gli uomini di Simone Inzaghi cercano un’altra vittoria in grado di avvicinare ulteriormente il 20° Scudetto. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Udinese-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI UDINESE-INTER

81′ | Ultimi cambi Inter: fuori Thuram e Dimarco, dentro Arnautovic e Buchanan.

81′ | Ultimo cambio Udinese: fuori Lovric, dentro Ebosele.

77′ | Ammonito Pereyra per uno step on foot su Pavard.

76′ | Gran dribbling di Thuram sul lato corto dell’area destro, poi cerca di servire Frattesi ma lo fa aspettando troppo e lo costringe a tirare male.

73′ | Altro cambio Inter: fuori Calhanoglu, dentro Sanchez.

70′ | Ancora un’occasione di testa, questa volta è Frattesi a mettere alto su cross di Calhanoglu.

69′ | Altro doppio cambio Udinese: fuori Kamara e Zarraga, dentro Zemura e Payero.

68′ | Doppio cambio Inter: fuori Mkhitaryan e Dumfries, dentro Frattesi e Darmian.

65′ | Ripartenza pericolosissima dell’Udinese, l’Inter si salva con un miracolo assoluto di Mkhitaryan, in scivolata, ad anticipare Thauvin a botta sicura.

63′ | Altra azione di caparbietà di Dimarco sulla sinistra, cross perfetto per lo stacco di Thuram che di testa mette alto.

62′ | Doppio cambio Udinese: fuori Samardzic e Ehizibue, dentro Lovric e Joao Ferreira.

55′ | GOL DI CALHANOGLUUUUUUUUUUUUUUUU

Rigore impeccabile del Sultano! Il fallo era stato di Okoye, con un’uscita a valanga col pugno alto direttamente su Thuram.

48′ | Gol annullato a Carlos Augusto per fuorigioco.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-0 il risultato parziale, gol di Samardzic.

42′ | Altra parata pazzesca di Okoye sulla girata di testa di Lautaro.

40′ | GOL DI SAMARDZIC

Tiro-cross dalla destra deviato da Carlos Augusto, la palla scorre verso l’angolino guardata da tutti e si infila con Sommer immobile. Inaccettabile Dumfries che si ferma senza intervenire a pochi centimetri dal pallone.

29′ | Finta di corpo maestosa di Mkhitaryan che avvia la ripartenza, filtrante per Lautaro che offre a Calhanoglu la palla per un destro di prima al quale Okoye si oppone di nuovo con una gran parata.

21′ | Destro a giro morbidissimo da fuori area di Calhanoglu, Okoye si allunga e mette in angolo.

17′ | Cross teso di Dimarco per Thuram che in allungo non ci arriva per centimetri.

13′ | Pereyra intercetta un passaggio debole di Acerbi, arriva al limite dell’area ma il tiro è sbilenco.

1′ | Fischia l’arbitro Piccinini, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-INTER

UDINESE (3-5-1-1): 40 Okoye; 31 Kristensen, 29 Bijol, 18 Perez; 19 Ehizibue, 6 Zarraga, 11 Walace, 24 Samardzic, 12 Kamara; 37 Pereyra; 26 Thauvin.

A disposizione: 1 Silvestri, 93 Padelli, 2 Ebosele, 4 Lovric, 7 Success, 13 Joao Ferreira, 16 Tikvic, 27 Kabasele, 30 Giannetti, 32 Payero, 33 Zemura.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: MARCO PICCININI.

Assistenti: Vivenzi, Cecconi.

Quarto ufficiale: Baroni.

VAR: Serra.

Assistente VAR: Aureliano.

Squalificati: Lucca (U).

Diffidati: Giannetti, Perez, Success, Thauvin (U); Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Pavard (I).