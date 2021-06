Da Cagliari a Wembley: la crescita senza limiti di Barella

Il centrocampista nerazzurro scenderà in campo alle 21.00 per gli ottavi di finale tra Italia e Austria

L'Italia sarà impegnata stasera alle ore 21.00 nell'ottavo di finale di EURO 2020 contro l'Austria. Se la partita non fosse già importante, aggiungiamoci che tutto questo avverrà nella splendida cornice del Wembley Stadium: vero e proprio tempio del calcio. Uno stadio che fa tremare le gambe al solo nome ma che sicuramente non sarà oggetto di paura per uno come Nicolò Barella. Quando il nuovo Wembley è stato inaugurato nel 2007, il centrocampista nerazzurro era entrato da solo un anno nelle giovanili del Cagliari, dove di strada ne farà eccome.