Dall’Inter al Manchester, Onana ammette: “Ho imparato la lezione”

Dopo un inizio di stagione da incubo nella nuova esperienza in Premier League, André Onana è tornato a parlare pubblicamente. L’ex portiere dell’Inter non si aspettava di certo di commettere così tanti errori una volta approdato al Manchester United e di ricevere, di conseguenza, tante critiche da parte della stampa inglese nei confronti delle sue prestazioni.

Un periodo che, come spiegato sulle pagine del The Independent, il portiere sembra essersi lasciato alle spalle: “È stato un momento difficile per me. Adesso mi sento un po’ meglio perché era tutto nuovo, era difficile per me sentirmi a casa per tanti motivi, un paese nuovo. Ma ora mi sento bene. Non voglio parlare della mia prestazione perché so il portiere che sono e ho fatto molto di più di quello che ho appena fatto”.

Dopo quanto fatto con l’Inter, Onana mai si sarebbe immaginato un avvio tanto deludente allo United: “Giocare la finale di Champions League e venire eliminato ai gironi dopo pochi mesi, per me è stata una grande lezione. Ora penso di avere tutto sulle spalle, impara e vai avanti, cerca di essere felice. Questa è la cosa più importante”.

Un ambientamento decisamente complicato rispetto a quello della scorsa annata in maglia nerazzurra: “Ora penso di aver avuto una svolta, ma non in campo perché, come ho detto, più mentale perché era tutto diverso. Certo, la passata stagione mi sono trasferito da Amsterdam a Milano, ma l’adattamento è stato abbastanza semplice. Qui mi ci sono voluti sette, otto mesi qui. Era solo il momento di imparare e di giocare partita dopo partita. Spero che finiremo in alto”.