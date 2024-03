Svolta Zhang, Sala RIVELA tutto: “Si tiene l’Inter e può rimanere a San Siro”

Il futuro dell’Inter rimarrà con ogni probabilità nelle mani di Steven Zhang. Il presidente nerazzurro non ha ancora comunicato ufficialmente la proroga del prestito con Oaktree in scadenza il prossimo 20 maggio, ma punta a posticipare di qualche anno la data entro la quale dovrà restituire il finanziamento ottenuto nel 2021.

Una strategia che rivela tanto sulle future intenzioni del numero uno dell’Inter, determinato a proseguire il modello di sviluppo del club portato avanti ormai da diverse stagioni. Nonostante le note difficoltà degli ultimi quattro anni, Suning rimarrà al timone delle società sperando di poter trovare nuovi partner per garantire sostenibilità al progetto.

Nel frattempo, un importante indizio sul futuro di Steven Zhang come presidente dell’Inter lo ha svelato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il primo cittadino, in un estratto dell’intervista rilasciata sulle pagine di Libero in uscita domani, ha raccontato di aver parlato con il rampollo di casa Suning: “Da una telefonata con Zhang ho ricavato alcune cose. La prima è che lui ha intenzione di continuare ad essere presidente dell’Inter”.

Occhi puntati, inoltre, pure sul tema stadio. Come raccontato nelle ultime settimane, si è improvvisamente riaperto il fascicolo su San Siro. L’ingresso a gamba tesa di WeBuild, colosso italiano delle costruzioni e dell’ingegneria civile e industrial, ha riacceso le possibilità per Inter e Milan di rimanere all’interno di un Meazza ristrutturato.

Come spiegato dal Sindaco Sala, questa prospettiva ha incuriosito non poco il presidente Steven Zhang: “La seconda è che ha interesse a verificare, e questo lo farà con lo studio di WeBuild, se si possono fare i lavori senza bloccare lo stadio. In Zhang io vedo un interesse”.