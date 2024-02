UFFICIALE, Webuild su San Siro: “Ristrutturazione insieme a Inter e Milan”

La candidatura di Webuild in merito alla possibile ristrutturazione del Meazza, ha aperto nuovi scenari sul futuro dello stadio di Milano. In seguito all’incontro con il sindaco Giuseppe Sala, sembra infatti che l’Inter abbia nuovamente aperto all’ipotesi di rimanere in un San Siro ristrutturato.

A tal proposito, ai microfoni della Rai, il general manager di Webuild Massimo Ferrari è entrato nei dettagli del progetto ideato: “Webuild Group inizierà uno studio fattibilità sulla ristrutturazione del Meazza, con Milan, Inter e Comune di Milano. Ipotesi volte a garantire la tenuta strutturale di San Siro, aumentare aree vip, dotare impianto di condizioni minime per i servizi. Ipotesi complementari ai progetti delle squadre per nuovi stadi“.

Come spiegato dal dirigente, Inter e Milan non dovrebbero dunque necessariamente lasciare lo stadio: “Il vantaggio principale è che per i prossimi 7-8 anni le squadre potranno continuare a giocare a San Siro con flussi di cassa aggiuntivi. Un’opportunità che va colta, in un modello di business in cui gli stadi sono un asset fondamentale. Si può lavorare da giugno ad agosto, al limite chiedere di spostare l’ultima o la prima partita se necessario. Per aumentare le entrate bisogna lavorare sulla clientela Vip, sugli sponsor, sui servizi accessori che si possono costruire al di fuori o in prossimità dello stadio”.

Sulla nuova area vip tra primo e secondo anello, infine, Ferrari ha spiegato: “Ci sono varie soluzioni, utilizzare quella, quella in parte e un’altra svilupparla all’esterno. O svilupparla solo all’esterno con un accesso al campo”.