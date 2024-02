1 di 6

L’ANALISI DI INTER-ATALANTA

In una serata che poteva nascondere non poche insidie, l’Inter ha archiviato la pratica Atalanta con una prestazione quasi perfetta. Due reti per tempo in una serata in cui il pubblico di San Siro è stato deliziato ancora una volta con una qualità di calcio spumeggiante, davanti ad un Sommer praticamente inoperoso per tutta la durata del match.