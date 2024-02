Rinnovo Lautaro, giorni caldi: c’è la data del vertice decisivo

Contro l’Atalanta, Lautaro Martinez si è reso autore di un’altra prestazione di alto livello, trovando il 26° gol stagionale con un sinistro magnifico e confermando il suo strepitoso rendimento in questa stagione. Uno stato di grazia che i tifosi dell’Inter spreano di poter festeggiare con il prolungamento di contratto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il momento decisivo sembra ormai essere dietro l’angolo. I giorni del ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid, in programma il 13 marzo, potrebbero essere molto caldi in questo senso. Infatti, dovrebbe tenersi un vertice a 3, tra Marotta, Ausilio e Camano, agente del giocatore e attualmente bloccato in Argentina per problemi familiari.

L’obiettivo dell’incontro spagnolo sarà quello di arrivare alla firma fino al 2028. Per farlo bisognerà trovare un punto d’incontro tra la richiesta di 10 milioni del giocatore e la volontà dell’Inter di arivvare a quella cifra, tramite alcuni bonus legati ai risultati. Una formula che dare la possibilità al club di avere maggiori ricavi.

L’opinione di Passione Inter

La trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez sta avendo tempi abbastanza lunghi, ma vista l’importanza della cifra in ballo è normale che sia così. D’altronde, con il nuovo accordo il Toro diventerebbe il giocatore più pagato della Serie A, un riconoscimento importante da parte dell’Inter.