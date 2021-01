Sky – Conte perde D’Ambrosio per 4-5 settimane: il derby con il Milan nel mirino

Danilo D’Ambrosio ha rimediato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro nel finale di Sampdoria-Inter, come riportato dal comunicato ufficiale del club nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore nerazzurro resterà ai box almeno per 4-5 settimane. D’Ambrosio potrebbe tornare in vista del derby contro il Milan, in programma il 21 febbraio o per la successiva gara di campionato in programma contro il Genoa 7 giorni dopo.

