De Paul: “Conte mi vuole? Fa piacere, è un grande allenatore. Al mercato ci pensa il mio agente”

Rodrigo De Paul farebbe tanto comodo all’Inter di Antonio Conte. Lo sa bene anche la dirigenza nerazzurra, ma arrivare a lui in questa finestra invernale di calciomercato è una missione parecchio difficile. L’Udinese non intende privarsi dell’argentino e il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro.

De Paul ai microfoni di Sky Sport ha commentato così le voci di mercato: “Conte mi vuole? Fa sempre piacere essere cercati da grandi allenatori, come Conte che conosciamo tutti ma non solo. Io sono capitano dell’Udinese e questo club per me è una famiglia. Se arrivano offerte? Sono concentrato sul campo, il mio agente penserà al resto. Mi prendo le mie responsabilità sul campo”.

