Hakimi, tanta corsa e ottimo secondo tempo: con la Sampdoria è il migliore dell’Inter

In un pomeriggio dell’Epifania particolarmente cupo per l’Inter, non solo per la pioggia caduta sul Ferraris ma anche per il risultato,. che ha visto i nerazzurri cadere contro la Sampdoria, la stella di Achraf Hakimi ha trovato comunque il modo di brillare. L’esterno marocchino, infatti, è stato fra i migliori nei meneghini soprattutto con un ottimo secondo tempo, in cui le sue incursioni hanno mandato in grande difficoltà la difesa blucerchiata.

I quotidiani hanno esaltato la prova del marocchino, sottolineando la buona prestazione nonostante la sconfitta. Di seguito il confronto dei voti:

PASSIONE INTER 6.5 – Manca di continuità, ma quando parte palla al piede anche oggi è infermabile. Confeziona anche un paio di ottimi cross, che però non vengono sfruttati dai compagni.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Accende la moto a fine primo tempo e ci dà dentro con l’acceleratore per tutta la ripresa. Sgasa, dribbla, crossa. Non sfonda perché Ranieri gli cuce addosso un castello di raddoppi e “triplocchi”, ma ruba la scena

HAKIMI 7 – Imperversa sulla fascia destra, fornendo traversoni a getto continuo. Inevitabile calo di lucidità nel finale

TUTTOSPORT 6.5 – Soprattutto nella ripresa, è l’unica fonte di gioco a cui si abbeverano i compagni

