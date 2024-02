In chiusura della lunga intervista concessa a “Storie di Serie A”, Matteo Darmian ha parlato del suo futuro nel mondo del calcio e della possibilità di chiudere la carriera all’Inter. Queste le sue parole:

“Addio al calcio al termine del contratto nel 2025? Spero di continuare a vestire questa maglia per altri anni. Però arriverà anche per me il momento di dover smettere, ma finché sto bene fisicamente e mentalmente mi piacerebbe continuare. Non ho ancora pensato al mio futuro post-calcio. Mi piacerebbe di rimanere in questo mondo, ma non chiedermi di fare l’allenatore. Finire con la maglia dell’Inter sarebbe molto bello. Non so cosa succederà nei prossimi anni, ma sarebbe un sogno”.