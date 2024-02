Le “riserve” svegliano l’Inter in Champions: ora Inzaghi ci punta

Inter-Atletico Madrid ha visto i nerazzurri protagonisti di un ottimi secondo tempo. Merito anche dei giocatori subentrati dalla panchina, in grado di dare un apporto fondamentale per la vittoria finale. Dalla palla recuperata da Frattesi sull’1-0 al gol liberatorio di Arnautovic, ma non solo.

A sottolineare la loro prestazione ci pensa La Gazzetta dello Sport, a partire dalla grande prestazione di De Vrij, chiamato a sostituire Acerbi. Molto bene anche Dumfries e Carlos Augusto, in grado di fornire un ricambio di pari grado a Inzaghi.

Il contributo dei subentrati, molto più che semplici “riserve”, sarà fondamentale ora che il calendario tornerà a comprimersi. Uno scenario che ha sottolineato anche dal tecnico nerazzurro prima e dopo la sfida di andata con i Colchoneros.