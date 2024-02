Nuova scadenza prestito e nuovi introiti: cambia il mercato dell’Inter

Si fa sempre più concreta in casa Inter l’ipotesi del riscadenziamento del prestito di Oaktree, che permetterà a Steven Zhang di allungare l’accordo con il colosso statunitense, probabilmente di 2 anni, permettendo al presidente nerazzurro di rifiatare e di programmare il futuro con più calma.

Una notizia che, come ricorda Tuttosport, si aggiungerà anche all’aumento degli introiti in arrivo nella prossima stagione. Merito della nuova Champions League e dell’inedito Mondiale per Club al via nel 2025.

Il giornale torinese, allora, sottolinea come questo scenario possa influenzare anche il futuro del mercato dell’Inter. Con maggior tempo a disposizione e nuovi incassi in vista, non sembra esserci al momento nemmeno la necessità di dover cedere un big per questioni di bilancio. Tuttavia, a livello di investimenti i nerazzurri dovranno sempre essere attenti a mantenere l’equilibrio tra acquisti e cessioni.