Darmian: “Gol Juve? Episodio che pesa, le immagini sono chiare”

Dopo lo sfogo di Simone Inzaghi del post-partita, anche Matteo Darmian ai microfoni di Dazn pochi istanti fa ha commentato il tocco col braccio di Rabiot non ravvisato né dall’arbitro né dal Var, da cui ha avuto origine l’azione che ha portato alla rete decisiva di Kostic. Il difensore nerazzurro, fresco di convocazione in Nazionale, si trovava a pochi passi dal centrocampista francese ed ha confermato le impressioni avute in campo.

SCONFITTA – “Fa male, ci tenevamo a fare bene stasera contro la Juventus che ha fatto una buona partita. Noi potevamo fare meglio, ci prendiamo la responsabilità di questa sconfitta. Dobbiamo migliorare, nove sconfitte sono tante per una squadra come la nostra. Ora ci sarà la sosta che servirà per lavorare e cercheremo di riprendere nel migliore dei modi in campionato”.

GOL JUVE – “E’ un episodio che alla fine della partita pesa, da lì è nato il gol. Non so cosa dire, per me è abbastanza evidente e non devo dire altro. Purtroppo è andata male per noi, non possiamo fare altro, ma le immagini sono abbastanza chiare”.

NAZIONALE – “La convocazione mi rende molto orgoglioso, vestire la maglia della Nazionale è qualcosa di unico e mi fa piacere tornarci”.

PRESTAZIONE – “Potevamo fare meglio con la palla, loro si sono difesi molto bene in blocco basso e non ci lasciavano molti bassi. Ma potevamo fare meglio e lavoreremo su questo aspetto”.

ERRORE DUMFRIES – “In campo bisogna fare delle scelte molto rapide, bisogna essere lucidi. Tante volte prendi la decisione giusta, altre quella sbagliata. Sicuramente sul gol potevamo muoverci meglio di reparto, credo che Dumfries abbia seguito il taglio di Vlahovic e io ho cercato di arrivarci. Ma ha fatto un bel tiro e penso che per André fosse imparabile”.