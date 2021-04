GdS – Oggi il primo allenamento di de Vrij, Conte non rischia: Ranocchia titolare a Bologna

Stefan de Vrij è guarito, l’ultimo tampone a cui si è sottoposto il difensore di Conte ha dato esito negativo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’olandese ha anche completato tutto l’iter per ottenere l’idoneità prima di rientrare in campo.

Oggi de Vrij si allenerà con il resto della squadra ma difficilmente scenderà in campo dal 1′: sarà infatti la prima seduta ed è da escludere che Conte lo schieri dall’inizio. Assieme a Skriniar e Bastoni, al centro della difesa, giocherà Ranocchia con de Vrij che comunque potrebbe essere convocato per la panchina.

