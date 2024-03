Denuncia penale ad Acerbi, c’è la decisione di Juan Jesus

Dopo la sentenza del Giudice Sportivo che ha assolto Francesco Acerbi, si era fatta strada nelle ore successive l’ipotesi che Juan Jesus potesse decidere di intraprendere una battaglia legale nei confronti del difensore nerazzurro tramite una denuncia in ambito penale.

Secondo quanto svela Sky Sport, tuttavia, il brasiliano ha deciso di rinunciare alla possibilità e di non ricorrere dunque alla giustizia ordinaria. Per farlo, Juan Jesus avrebbe comunque dovuto ottenere un’autorizzazione dalla Figc, ma ha preferito non farlo e chiudere la vicenda, almeno in sede giudiziaria.