Zilliacus: “Presentata un’offerta per l’Inter. Vi svelo le cifre”

Torna a parlare Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese che da tempo si dice interessato a rilevare l’Inter dal gruppo Suning. Oggi il The Athletic, rivista britannica attenta alle vicende del diretto interessato che negli anni passati era sembrato vicino all’acquisto del Manchester United, propone uno speciale che all’interno contiene le parole dello stesso Zilliacus sull’offerta presentata in passato per acquisire il club nerazzurro.

“Ho nominato come consulente una delle più grandi banche d’investimento del mondo, lavorando a stretto contatto con loro e diversi soggetti importanti in Italia con una conoscenza dettagliata dell’Inter per strutturare l’offerta. L’offerta presentata per l’acquisto dell’Inter era completa e non priva di sostanza. L’intenzione era che la mia società versasse 100 milioni di euro e il resto arrivasse da altri investitori, perché l’Inter ha molti debiti: c’è un bond in circolazione di 415 milioni di euro e un prestito di Oaktree da 275 milioni di euro. Prendi la cifra indicativa di un miliardo, vicina a quella che penso sia il valore dell’Inter, togli 415 più 275 e siamo quasi a 700 milioni di euro. Ciò significa che, se prendi in carico i prestiti, il denaro effettivo che pagherai sarà poco più di 300 milioni di euro”.