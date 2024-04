Derby in trasferta: i tifosi dell’Inter occupano i settori del Milan

Monta l’euforia in casa Inter in vista del derby che potrebbe regalare il 20° Scudetto. L’entusiasmo del popolo nerazzurro è palpabile e il calore non mancherà anche a San Siro, nonostante la gara si giochi in casa del Milan.

Un problema, in teoria, per l’acquisto dei biglietti, con il Milan che aveva evitato la vendita libera, avendo esaurito i tagliandi riservati agli abbonati e ai possessori della carta Cuore rossonero. Come rivela La Gazzetta dello Sport, questo non ha però rappresentato un problema per i tifosi dell’Inter.

Durante la fase riservata agli abbonati, c’era la possibilità di acquistare un bigliettio aggiuntivo, mentre con la carta di acquistarne fino a 4. Per assicurarsi un posto, allora, bastava cambiare nominativo. E, non a caso, il numero di modifiche ai dati personali è stato più alto del solito, nonostate per farlo servisse intestarsi la tessera Cuore Rossonero.

Ecco perché, stasera a San Siro, ci saranno più dei 7500 interisti del secondo anello verde, con diversi “infiltrati” in altri settori dello stadio. Secondo la Rosea, il numero di tifosi nerazzurri previsti dovrebbe superare quota 10000.