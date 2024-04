Due diligence per Pimco: Zhang verso un accordo “stile Oaktree”

Steven Zhang è tornato a parlare e il futuro dell’Inter dopo la scadenza del prestito con Oaktree sembra farsi più delineato. Il numero uno nerazzurro, infatti, sembra essere vicino a siglare un nuovo accordo con il fondo Pimco.

Secondo quanto riferito da la Repubblica, sarebbe attualmente in corso una due diligence insieme alla famiglia Zhang. Il nuovo accordo, la cui durata potrebbe essere di due o di tre anni, dovrebbe presentare una struttura simile a quello stipulato in passato con Oaktree.

Pertanto, si tratterà con tutta probabilità di un prestito caricato sulla società americana, che permetterà a Zhang di continuare a controllare l’Inter. Come garanzia per il creditore verrà lasciato in pegno il pacchetto di maggioranza delle azioni del club.

Sul futuro del numero nerazzurro alla guida del club, invece, Repubblica non si sbilancia: difficile ad oggi capire quali siano le intenzioni di Steven Zhang e per quanto tempo ancora voglia rimanere alla guida dell’Inter.