Ag. Di Gregorio: “Inter? Se dovessero chiamarci ascolteremo”

Michele Di Gregorio viene da una grande stagione in Serie A con il Monza. Dopo averne difeso la porta in Serie B sembrava che dovesse perdere il posto in favore di Cragno. Per vari motivi non è stato così, ed il posto da titolare è diventato totalmente suo. Il portiere classe 1997 ha un importante passato all’Inter, e si pensava che data la situazione di Handanovic, lui fosse tra gli indiziati per un nuovo corso in porta. I nerazzurri hanno però ceduto a titolo definitivo il portiere che quindi ora è a tutti gli effetti un giocatore del Monza.

L’agente non ha però chiuso ad un suo eventuale ritorno, come riporta Sportitalia. Queste sono state le sue parole: “È ovvio che fra tutte le squadre, per Michele, l’Inter sia particolare per la storicità che ha avuto con questo club. Prima di essere tesserato con il Monza nel 2022, aveva passato 19 anni con l’Inter, da quando ne aveva sei. Una storia molto particolare e unica. Purtroppo non è il cuore a comandare e restiamo a disposizione. Nel senso che se un giorno dovesse arrivare una chiamata dall’Inter la ascolteremmo”.

Ha poi continuato aggiungendo: “Va però detto che per il resto ad oggi vedo sei squadre che sono proprio sopra al Monza. Le altre no: per esempio il Monza non è inferiore al Sassuolo, per dirne una, parte sullo stesso livello. Se in futuro dovesse chiamare una big, che sia Juve, Inter o Arsenal ben vengano ugualmente. Oggi testa al campionato e basta”.