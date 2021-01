Di Gennaro sull’Inter: “Il campionato è più equilibrato, ma cambia poco. I nerazzurri restano favoriti”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e ora commentatore TV, non fa un dramma della sconfitta patita dall‘Inter in casa della Sampdoria. E non solo perché di rimando ha perso anche la capolista Milan contro la Juventus.

Di Gennaro infatti, ai microfoni di TMW Radio ha dichiarato: “L’Inter veniva da otto vittorie consecutive, non mi sembra il caso di aprire processi. Idem al Milan, che non perdeva da quasi un anno, è fisiologico incappare in partite del genere. Ora il campionato probabilmente è più equilibrato, con le big più vicine tra loro. La Juventus si è ripresa bene dopo la sconfitta con la Fiorentina e la sentenza sulla gara col Napoli: adesso può fare paura fino alla fine”.

“L’Inter rimane la favorita secondo me, non è cambiato nulla dopo la partita con la Sampdoria. Certo, la difesa ha fatto errori, ma ormai non si marca più come una volta, specie in area di rigore. I bianconeri sono rientrati in corsa e io non sottovaluterei la Roma, è una buonissima squadra con un allenatore che mi piace molto”.

