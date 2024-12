Dimarco come Adani: la citazione GASA i tifosi

Autore di un bellissimo gol per l’1-0 in Inter-Parma, Federico Dimarco si è reso protagonista anche nel post-partita sui social. Sul proprio profilo Instagram, infatti, ha pubblicato un messaggio che ha subito mandato in visibilio tanti tifosi nerazzurri.

Dimarco ha citato la famosa frase di Lele Adani, divenuta molto virale sui social. Il post ha subito riscosso tanti commenti favorevoli dai tifosi dell’Inter.

Questo il post dell’esterno: