Conte attacca l’Inter, la risposta di Inzaghi è ESEMPLARE

Soddisfatto per la vittoria dell’Inter contro il Parma, nella 15a giornata di Serie A, Simone Inzaghi ha trovato modo di rispondere con stile, in conferenza stampa, alle provocazioni di Antonio Conte, che aveva sottolineato in modo colorito la lunghezza della rosa nerazzurra.

Queste le sue parole:

“Le parole di Conte? Ho 25 giocatori di cui sono innamorato e che non cambierei con nessuno. Io mi concentro sulle cose dove posso incidere, ognuno poi fa il suo percorso. Siamo in un ottimo momento, ma anche le altre squadre viaggiano forte”.