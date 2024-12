“Come Immobile”: siparietto Inzaghi-Thuram sul gol

Marcus Thuram ha trovato il suo decimo gol in Serie A in questa stagione in Inter-Parma. L’attaccante nerazzurro ha corretto in rete un colpo di testa di Bisseck, sugli sviluppi di calcio d’angolo, dopo un ottimo inserimento sul secondo palo.

Un movimento suggeritogli da Simone Inzaghi, come raccontato dallo stesso giocatore ai microfoni di DAZN. Nello specifico, il tecnico avrebbe fatto riferimento a Immobile, autore di molti gol ai tempi della Lazio con questa modalità.

Le sue parole:

“Il gol sul secondo palo? Il mister mi ha detto che quando lui aveva Immobile alla Lazio ha fatto tanti gol così. Mi dice sempre di andarci, a volte lo faccio, altre dimentico. Stasera l’ho fatto”.