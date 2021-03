TS – Dimarco torna a casa? Il piano dell’Inter: prenderà il posto di Young. Pirola e Agoumé osservati speciali

In attesa di capire quale sarà il futuro societario dell’Inter, la dirigenza nerazzurra è focalizzata già alla prossima finestra estiva di calciomercato. Come riportato da Tuttosport, Marotta e Ausilio hanno focalizzato il radar su tre giovani.

Il primo è Federico Dimarco, autore di una stagione formidabile con l’Hellas Verona: il canterano nerazzurro sostituirà Ashley Young in rosa e aggiungerà un posto in lista Uefa. Il Verona ha un diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro, l’Inter terrebbe il 50% sulla rivendita, ma gli ottimi rapporti tra i club potrebbero portare ad un gentlemen’s agreement in favore dei nerazzurri.

Nel mirino dell’Inter restano anche Pirola e Agoumé: il primo è un pupillo di Conte, il secondo piace anche al Bayern Monaco. Possibile per entrambi un’altra stagione in prestito prima del rientro alla base.

