Nuovo San Siro, Sala frena: “Progetto fermo finché l’Inter non chiarirà il suo destino. Serviranno 5 o 6 anni”

Arrivano importanti e negativi aggiornamenti sul fronte del nuovo stadio nella mente di Inter e Milan. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del progetto in ballo a margine della commemorazione delle vittime del Covid, che si è tenuta a Palazzo Marino.

Ecco le parole riportate da calciomercato.com: “Finché l’Inter non chiarirà il suo destino, per noi le cose devono essere necessariamente ferme. Voglio dirlo con chiarezza ai milanesi: il punto è che non stiamo parlando solamente dello stadio, ma di un progetto in cui la metà dell’investimento è sullo stadio e l’altra sul resto dell’area. Serviranno 5-6 anni di lavoro: non posso affidare un quartiere della città per un periodo così lungo a una realtà di cui non è certa la proprietà futura”.

