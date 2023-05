Inizia la settimana dell’Euroderby, uno dei momenti più attesi in tutta la nostra vita da interisti. Per questi giorni da veri cuori nerazzurri abbiamo preparato una programmazione speciale per vivere tutti insieme le ansie, i ricordi e (speriamo) la gioia sui nostri canali.

Da lunedì a sabato, dalle 14 alle 15, saremo in diretta su YouTube e Twitch con La Casa dell’Interismo

Un appuntamento speciale dedicato ai tifosi dove anche TU avrai la possibilità di intervenire in diretta per parlare con noi e condividere la tua storia di Interismo.

Hai vissuto l’euroderby del 2003?

Eri allo stadio per quelle semifinali?

Sei presidente o socio di un Inter Club?

Hai una storia particolare legata all’Inter?

O semplicemente, ti va di vivere con noi questo momento storico?

Seguici in diretta ogni giorno dalle 14 alle 15 e clicca sul link che riceverai su Telegram per intervenire live con noi!

In più: ogni giorno alle 19.30 saremo live come sempre per le notizie e gli approfondimenti del giorno.

Mercoledì, nel giorno della partita, lunga maratona: dalle 14 fino a tarda notte con ospiti, quiz, interazione, collegamenti da San Siro e la live reaction di Milan-Inter.

Seguici e consiglia Passione Inter agli amici e le amiche interiste. Vi aspettiamo per vivere tutti insieme questo momento!