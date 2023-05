Gds – Inzaghi, l’Euroderby può cambiare il suo destino all’Inter

L’attesa è sempre più febbrile: Milan-Inter è il primo atto di una doppia sfida decisiva, in un Euroderby che regalerà a una delle due squadre il sogno della finale di Champions League e che, in casa nerazzurra, potrebbe essere decisiva per il futuro di Inzaghi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, battere i rossoneri e raggiungere Istanbul sarebbe il punto più alto della carriera del tecnico e potrebbe cambiare un destino che sembrerebbe già scritto. Inzaghi, d’altronde, è stato messo in discussione quando i risultati in Serie A erano deludenti e il cambio in corsa è stata un’ipotesi concreta.

Il calendario affollato di partite avrebbe aiutato l’allenatore a mantenere il posto così come i risultati in coppa. Ora bisogna capitalizzare: vincere sarebbe un riscatto completo per Inzaghi e per tutta l’Inter. Al contrario, uscire contro il Milan potrebbe diventare una delusione difficile da digerire.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi ha ricompattato la sua squadra dopo settimane molto difficili e ora l’Inter ha ritrovato la via anche in Serie A. Il merito è stato anche dell’ottimo cammino in Champions League. Ora, però, non sono ammessi passi falsi, perché nel giro di pochi giorni i nerazzurri daranno un volto definitivo a una stagione ancora incerta, che può finire, parimenti, in trionfo o in fallimento.

Saranno i risultati, molto probabilmente, a decidere il destino di Inzaghi all’Inter, anche se le voci sul suo futuro sono sempre insistenti e parlano di una dirigenza già attiva per opzionare il sostituto del tecnico per la prossima stagione.