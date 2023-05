Repubblica – Inzaghi, futuro da decidere: l’Inter ha il sostituto

Simone Inzaghi ha rimesso pienamente in carreggiata l’Inter, ma il suo futuro a Milano è ancora tutto da decidere e dipenderà molto dai risultati ottenuti a fine stagione. Secondo la Repubblica, i nerazzurri si sarebbero già tutelati e avrebbero bloccato il sostituto.

Si tratta di Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna e da tempo accostato all’Inter, in virtù anche del suo passato a Milano. La dirigenza interista, allora, dovrà decidere se Inzaghi merita un’altra occasione, dopo aver fallito lo Scudetto in questi suoi due anni.

L’opinione di Passione Inter

Al momento attuale, qualsiasi ipotesi sul futuro di Inzaghi è soggetta a cambiamento. Ci sono ancora troppe partite cruciali in ballo che potrebbero completamente ribaltare qualsiasi scenario. La Champions League, sia come competizione che come obiettivo da raggiungere per il prossimo anno, ad esempio, sarà decisiva.

In ogni caso, Marotta ha ribadito anche ieri, prima del match con la Roma, la soddisfazione per il lavoro svolto fin qui dal tecnico. Dal suo punto di vista, comunque, Inzaghi sembra aver un po’ risentito delle tante critiche ricevute negli scorsi mesi, come ha lasciato intendere nell’intervista post-partita.