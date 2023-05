Al termine del successo per 2-0 dell’Inter, in casa della Roma, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara.

Queste le sue parole:

MERITI ALLA SQUADRA – “Ci aspettavamo questo tipo di partita contro una squadra forte, che in casa concede sempre pochissimo. I ragazzi vanno abbracciati tutti, da chi ha giocato a chi non è potuto entrare. Stiamo arrivando in fondo in tutte le competizioni, ora dobbiamo goderci queste finali e semifinali che ci aspettano”.

PIÙ RISORSE – “È cambiato che ora posso girare di più i giocatori, soprattutto in attacco e a centrocampo: fino a gennaio non l’ho mai potuto fare. Sugli esterni sono un po’ più in difficoltà”.

RIENTRI IMPORTANTI – “Brozovic è stato assente quasi quattro mesi e si è sentito. Ora che è tornato lui, ma anche Lukaku, tutta la squadra ne ha giovato”.

ROMA PERICOLOSA DA FERMO – “Ho visto grande concentrazione nei ragazzi, anche perché all’andata un calcio piazzato ci era costata la sconfitta: nonostante i corner concessi, abbiamo difeso alla grande”.

EURODERBY – “Con il Milan sarà una sfida in 180 minuti, in questi anni abbiamo giocato diverse semifinali e finali. Dovremo impostare la sfida sul doppio confronto, sarà un derby aperto e pieno di emozioni. Posso avere anche delle idee in testa, ma poi anche a 72 ore dalla gara può cambiare tutto”.

VIA QUALCHE SASSOLINO… – “Abbiamo lavorato, ma nessuno avrebbe pronosticato una semifinale di Champions e una finale di Coppa Italia. Devo ringraziare il mio grandissimo staff. In diversi momenti, allenatore compreso, abbiamo dovuto tapparci le orecchie, ma fa parte del nostro mestiere”.