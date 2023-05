Incrocio decisivo per la stagione dell’Inter, che, all’Olimpico, affronta la Roma, nella 34a giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi non possono permettersi un passo falso, in una gara decisiva per la corsa a un posto per la prossima Champions League.

Segui la gara con le pagelle in diretta di Passione Inter.

ONANA 6.5 – Grande parata su un tiro insidioso e deviato di Pellegrini.

DARMIAN 6

ACERBI 6

BASTONI 6

DUMFRIES 6 – Nel vivo della gara già dai primi minuti, gli manca lo spunto decisivo negli ultimi metri.

BARELLA 5.5 – Avvio di gara con qualche imprecisione di troppo.

BROZOVIC 6

CALHANOGLU 5.5 – Primo quarto d’ora un po’ fuori dal gioco.

DIMARCO 6

LUKAKU 6

CORREA 5.5 – Mancini è molto aggressivo e l’argentino sembra patire questo trattamento.

INZAGHI 6