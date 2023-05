La concorrenza per Scalvini è spietata: piace a Napoli e Juventus

Con ancora tante partite cruciali da giocare, è difficile immaginare quale sarà il futuro dell’Inter. Di sicuro, il club nerazzurro dovrà cambiare un bel po’ in estate e sembra aver già individuato alcuni profili su cui puntare. Tra questi c’è, sicuramente, Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Il talento bergamasco, tuttavia, è molto apprezzato e la concorrenza potrebbe essere spietata. Secondo Tuttosport, infatti, Scalvini sarebbe uno dei principali obiettivi della Juventus, mentre per il Corriere dello Sport, il difensore atalantino rappresenterebbe il profilo perfetto per rafforzare la difesa del Napoli.

Non solo, secondo il quotidiano torinese, Scalvini piace molto anche al Bayern Monaco e non è escluso che altre possano aggiungersi alla lista. Inoltre, va considerato il prezzo: l’Atalanta è bottega cara e non vorrà certo svendere uno dei suoi gioielli più fulgidi.

L’opinione di Passione Inter

Il problema principale dell’operazione Scalvini potrebbe essere proprio il prezzo. Avere tanta concorrenza, infatti, potrebbe far lievitare ulteriormente una cifra di partenza già molto alta (circa 30-40 milioni di euro), scatenando un’asta dalla quale l’Inter rischierebbe di rimanere tagliata fuori.

Al tempo stesso, investire su un giocatore come il difensore dell’Atalanta, già titolare fisso a nemmeno vent’anni compiuti, potrebbe essere una mossa molto lungimirante, in grado di garantire grande futuribilità al reparto difensivo.