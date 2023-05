Zhang era all’Olimpico: blitz per stare vicino alla squadra

L’Inter ha ottenuto una vittoria fondamentale in casa della Roma, in una gara gestita con personalità e autorità. Una prestazione che avrà soddisfatto anche il presidente Steven Zhang, presente a sorpresa sulle tribune dell’Olimpico.

Come riporta La Gazzetta Sportiva, infatti, il patron nerazzurro non era atteso allo stadio ieri, tant’è che Zhang non è volato a Roma insieme alla squadra. Al contrario, la decisione è arrivata a ridosso della partita.

Una scelta sorprendente, dato che Zhang raramente va in trasferta (quest’anno era successo a Empoli, poche settimane fa), che testimonia la volontà del presidente di essere vicino alla squadra in questo momento cruciale. L’Inter si sta giocando tutto e in 6 giorni, a partire da mercoledì, può raggiungere la finale di Istanbul.

L’opinione di Passione Inter

Zhang ha percepito bene il momento delicato della stagione dell’Inter e, da lì in poi, ha intensificato nettamente la sua presenza. Seppur con qualche inciampo iniziale, la sua vicinanza ha effettivamente portato dei risultati in casa nerazzurra.

Il merito è soprattutto del lavoro di Inzaghi, è evidente, ma anche la scelta del presidente interista deve aver ridato compattezza a un gruppo che sembrava aver perso tutte le certezze acquisite negli ultimi anni.