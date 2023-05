L’Inter ottiene un’altra grande vittoria in campionato. All’Olimpico, i nerazzurri battono la Roma 2-0, grazie anche a una grande prestazione di Brozovic, che non è di certo passata inosservata sul web. Così come non è finito in secondo piano il gol di Lukaku, che si candida per i tifosi a un posto nell’Euroderby.

Ecco, dunque, il meglio dei social sulla gara dell’Olimpico:

Non sono particolarmente impressionato dal passaggio in profondità di #Brozovic. #RomaInter pic.twitter.com/J3kaPMzK76 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 6, 2023

#RomaInter

Il segreto dei nerazzurri?

È tornato l'#EpicBrozo che ci era tanto mancato.

🖤💙🖤💙🖤💙 pic.twitter.com/43THgpGaKw — Vincenzo Camaggio 😼 (@vincecamaggio) May 6, 2023