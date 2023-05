Brozovic ha ripreso in mano l’Inter: i voti dei quotidiani

Non ha segnato o fornito assist, ma la prestazione di Marcelo Brozovic in Roma-Inter è stat comunque di altissimo profilo. Nel successo dell’Olimpico, infatti, il croato ha avuto un ruolo fondamentale e, in ogni caso, ha anche messo il suo zampino, innescando l’azione del primo gol con un’imbucata illuminante.

Una gara ottima, come evidenziato anche dai vari quotidiani. Secondo La Gazzetta Sportiva e il Corriere dello Sport, infatti, lo premiano con la palma di “migliore in campo”. Entrambi i giornali, evidenziano la crescita del centrocampista nerazzurro con lo scorrere della gara, con il picco tecnico raggiunto con la giocata sull’1-0.

Gesto tecnico sottolineato anche da Tuttosport, che definisce “fantastica” la palla per Dumfries in occasione dell’1-0. Brozovic, in particolare, sembra essere tornato “padrone del centrocampo”, cosa che in questa stagione era mancata tantissimo all’Inter.

Di seguito le pagelle di Brozovic dai principali quotidiani sportivi, con anche il voto che abbiamo dato noi di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7 – “Parte lento, poi prende per mano la squadra. Geniale l’imbucata per Dumfries che porta al gol di Dimarco. In crescita”.

Corriere dello Sport 7 – “Ha il colpito di andare a prendere alto Matic, ma anche quello di liberarsi da Pellegrini che lo marca stretto. Nel primo tempo il capitano della Roma lo perde una sola volta e lui inventa il filtrante verso Dumfries dal quale nasce il gol dello 0-1. Nella ripresa ha più spazio e comincia a disegnare calcio”.

Tuttosport 6.5 – “Torna padrone del centrocampo, fantastica l’imbucata per la corsa di Dumfries prima del vantaggio.

Passione Inter 7 – “Il migliore del centrocampo nerazzurro, arriva anche alla conclusione in un paio di circostanze. Innesca l’azione del gol con un grande filtrante per Dumfries. Ottimo l’apporto in fase di non possesso”.