L’ANALISI DI ROMA-INTER

Roma-Inter 0-2 è stata la partita della conferma per i nerazzurri. Vincere uno scontro diretto in trasferta, a pochi giorni dall’Euroderby, è un’importante iniezione di fiducia per Inzaghi e i suoi ragazzi. Il campionato è di nuovo in piedi, ora c’è il sogno Champions. Prima di tuffarci nel Derby di mercoledì, però, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dal successo dell’Olimpico.

