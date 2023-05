L’Inter ha battuto la Roma in modo autoritario. Tuttavia, prima del gol del vantaggio, i nerazzurri stavano soffrendo leggermente l’aggressività giallorossa. Gli uomini di Inzaghi, però, non si sono mai scomposti e hanno trovato il vantaggio con un’azione eccezionale per qualità e personalità.

Come si può ammirare dal video qui sotto, il gol nasce da due minuti di possesso palla, con oltre 50 tocchi. Una sequenza impressionante, che mette in mostra le qualità dei nerazzurri e che certifica la fiducia ritrovata.