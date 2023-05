Ts – Onana è un pilastro dell’Inter, ma il Chelsea è in agguato

André Onana ci ha messo pochi mesi a conquistare la titolarità nell’Inter e a diventare un idolo della tifoseria nerazzurra. Il portiere camerunense non ha piegato molto tempo neppure per diventare un leader carismatico e tecnico della squadra. Tuttavia, la sua posizione è abbastanza incerta.

Secondo Tuttosport, infatti, l’Inter ritiene Onana un pilastro della propria rosa, ma il Chelsea lo vuole e se arrivasse un’offerta adeguata, da 60 milioni di euro, i nerazzurri sarebbero costretti a cederlo: troppo vantaggiosa la plusvalenza, dato l’arrivo a parametro zero dell’estremo difensore.

Sarebbe una separazione dolorosa, Onana sta bene a Milano e ha legato molto con l’ambiente, ma sarebbe anche inevitabile. In caso di addio, allora, il candidato numero uno per rimpiazzarlo rimarrebbe Guglielmo Vicario dell’Empoli, che l’Inter sta continuando a osservare da vicino.

L’opinione di Passione Inter

Onana è un portiere di livello internazionale ed era prevedibile che le sue prestazioni potessero attirare potenziali acquirenti. Certo, perdere un giocatore di questa caratura in un ruolo così delicato è abbastanza frustrante, specie se la scelta potrebbe derivare da mere considerazioni economiche e non di certo tecniche.

Tuttavia, i vantaggi dal punto di vista finanziario non possono essere ignorati: a certe cifre l’addio di Onana permetterebbe un guadagno molto ampio, da poter reinvestire parzialmente sul mercato per trovare un degno sostituto. Vicario potrebbe essere il nome giusto, anche se il salto dall’Empoli all’Inter è un’incognita non indifferente.