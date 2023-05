Cds – Lukaku ora sta bene, ma la riconferma è ancora lontana

L’Inter sta ritrovando Romelu Lukaku, la cui condizione è in costante ascesa nelle ultime partite. Big Rom, inoltre, sta ritrovando la confidenza con il gol e, piano piano, sta tornando a essere un giocatore centrale per la squadra. Il belga, ora, vuole continuare così per garantirsi un’altra stagione a Milano.

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, la conferma in nerazzurro anche per la prossima stagione appare ora più lontana che vicina. Ma i prossimi impegni dell’Inter potrebbero cambiare tutto. A partire già dall’Euroderby di mercoledì, nel quale però dovrebbe partire dalla panchina.

Di sicuro Lukaku dovrà continuare sulla strada delle ultime 3 partite giocate in campionato (3 gol e 3 assist) e il suo apporto potrà essere fondamentale anche dalla panchina, come accaduto in Champions League contro Porto e Benfica. Il futuro è ancora tutto da scrivere e Big Rom è alla ricerca del lieto fine.

L’opinione di Passione Inter

Lukaku in crescita da divere settimane, sebbene ancora sia ancora ben lontano dalla condizione straripante di qualche anno fa. Il belga, però, è tornato ad avere un peso importante nell’Inter e, se vuole avere ancora qualche speranza di vestire i colori nerazzurri, dovrà crescere ancora. Big Rom deve dimostrare di poter tornare quel giocatore irrinunciabile per dominio fisico e atletico visto in passato.