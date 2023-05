La semifinale di Champions League sta arrivando e non può essere una partita come tutte le altre per diversi motivi. A San Siro, infatti, andrà in scena la gara di andata tra Milan e Inter, a 18 anni di distanza dall’ultimo precedente europeo, 20 dall’ultima volta in cui le due squadre si sono incontrate a questo punto della manifestazione.

Per il primo tempo del doppio Derby europeo, Inzaghi è pronto ad affidarsi alla squadra all’undici titolare che gli ha dato maggiori certezze in questa Champions League. In attacco, allora, niente Lukaku, nonostante l’ottimo momento di forma, e spazio alla coppia Dzeko-Lautaro Martinez.

Gli unici dubbi riguardano il trio di centrocampo: Barella ci sarà sicuramente e anche Mkhitaryan sembra certo di una maglia da titolare. Pertanto, il ballottaggio sarà tra Calhanoglu e Brozovic, con il turco leggermente favorito.

Nel Milan, da monitorare la condizione di Leao, ai box per un problema muscolare. Pioli rimarrà con il dubbio fino all’ultimo minuto, ma nel caso è pronto Saelemaekers al suo posto. Per il resto, i rossoneri dovrebbero presentarsi con la formazione tipo.