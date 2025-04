Volo notturno per l’ultimo RINFORZO: Inzaghi sceglie un giovane talento

Il problema infortuni in casa Inter continua a tenere banco e anche questa sera, per la delicata semifinale di andata contro il Milan in Coppa Italia, il tecnico Simone Inzaghi dovrà rinunciare a diversi titolari. Saranno assenti infatti Dumfries, Taremi, Lautaro Martinez e Zielinski oltre allo squalificato Asllani.

Per far fronte a queste continue emergenze con gli infortuni, l’allenatore dell’Inter ha scelto di convocare anche un giovane talento della Primavera nerazzurra per il derby di questa sera a San Siro. Si tratta di Matteo Lavelli, giovane attaccante classe 2006 che, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà aggregato alla prima squadra.

Per suo malgrado, Lavelli ha dovuto prendere un volo notturno dalla Turchia ed unirsi al gruppo della prima squadra nerazzurra in fretta e furia visto che ieri è sceso in campo nella sfortunata partita persa dall’Inter U19 nei quarti di Youth League sul campo del Trabzonspor, con conseguente eliminazione dal torneo.