Momblano in diretta: “PENALIZZAZIONE per il Napoli”

Da tempo si parla di un’indagine che va avanti da mesi e che vede coinvolto il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis per un possibile caso di plusvalenze fittizie nell’affare Osimhen. Questa vicenda tiene banco da diverso tempo ma sembra che ora possa essere vicina una conclusione che, se dovesse essere reale sarebbe triste per i tifosi azzurri.

Ad annunciarlo è Luca Momblano su TeleLombardia che svela una voce giunta dalle sue fonti: “Ci risulta che arriveranno le sanzioni per la questione Osimhen. La Procura federale ha chiuso le indagini. Dai rumors che ci sono arriveranno sanzioni per i tesserati coinvolti nella vicenda. Si parla poi anche di una probabile penalizzazione in termini di punti”.

A fare da eco al giornalista ci pensa il collega Giovanni Capuano che ribadisce: “Io penso e sostengo da almeno tre anni che il Napoli debba essere penalizzato, ma comunque per la eventuale penalizzazione si parla dell’anno prossimo”. Una situazione che va monitorata nelle prossime settimane e che potrebbe cambiare gli equilibri della prossima Serie A.