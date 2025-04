Inter e le altre big italiane TUTTE sul nuovo talento brasiliano

Il progetto di ringiovanimento della rosa della prima squadra sarà uno dei primi obiettivi della dirigenza dell’Inter nel corso della prossima estate. Questa è la politica dettata da Oaktree che preferisce abbassare l’età media dell’organico di cui dispone Simone Inzaghi, investendo il necessario su dei giovani talenti.

In tal senso è spuntato un nuovo nome nella lista di mercato dell’Inter e viene rilanciato dai colleghi di Calciomercato.it. Si tratta di Andrey Santos, centrocampista centrale classe 2004 che sta già facendo vedere il suo talento in Europa visto che gioca nel campionato francese con la maglia dello Strasburgo.

Il talento brasiliano è di proprietà del Chelsea e ha già una valutazione di 35-40 milioni di euro viste le sue ottime prestazioni in Ligue , impreziosite da 10 gol e 3 assist in tutte le competizioni francesi. Non c’è solo l’Inter però sulle tracce di Andrey Santos ma anche le altre big italiane come Napoli, Juventus, Milan e Roma.