NUOVO attaccante Inter nel derby: la scelta UFFICIALE

Mancano ormai poche ore al primo dei due derby tra Inter e Milan, validi per le semifinali di Coppa Italia. Una gara non semplice per Simone Inzaghi, che dovrà fare i conti con diverse assenze. Una delle emergenze più grandi è sicuramente in attacco, dove mancheranno gli infortunati Lautaro Martinez e Taremi.

Un reparto ridotto all’osso, con Inzaghi stesso che aveva anticipato nella giornata di ieri la convocazione di un giovane della Primavera. L’ufficialità è arrivata nella giornata di oggi: sarà Matteo Lavelli, classe 2006 che ha collezionato 6 gol in 40 presenze con la formazione giovanile.

In panchina a San Siro, ci saranno anche Joseph Aidoo e Thomas Berenbruch, come già accaduto in altre occasioni, e il giovane difensore Gabriele Re Cecconi, anche lui classe 2006.